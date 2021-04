Pandemie machte den Teamgeist stärker

Lockdowns, Distance Learning, Einschränkungen in allen Bereichen. Schule unter Covid-Bedingungen ist anstrengend, die Matura erst recht. Und dennoch war für David Valenta, Theo Sehnal und Markus Strimitzer von der Vienna Business School in Mödling klar, dass sie Extrazeit investieren, um beim „Generation €uro Students’ Award“, dem Jugendpreis der Europäischen Zentralbank, mitzumachen. Die drei Burschen waren durch die spezellen Umstände besonders motiviert: „In der Pandemie haben wir gesehen, wie wichtig Zusammenhalt ist. Wir wollten bei dem Wettbewerb beweisen, dass sich die Jugend auch in Krisenzeiten nicht unterkriegen lässt.“