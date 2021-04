Den Motorrad-Segen gab es im Vorbeifahren

Die alljährliche Segnung der Motorräder hat für den Club Tradition. In Zeiten von Corona läuft dies freilich anders ab als sonst. Gemeinsame Treffen sind nicht erlaubt. Not macht eben erfinderisch. Hötzer: „Der Segen im Vorbeifahren kommt so gut an. Ich will das auch nach Corona beibehalten – dann vielleicht mit einem anschließenden Fest am Dorfplatz.“