Salzburger Paar feiert 70. Hochzeitstag

Kennengelernt haben sich die beiden im Jahr 1949 in St. Gilgen. Irene arbeitete in einem Gasthaus, ihr künftiger Gatte kehrte dort ein. „Es war Liebe auf den zweiten Blick“, sagen beide. Ein Jahr später verlobten sie sich, am 1. Mai 1951 läuteten die Hochzeitsglocken. Das Paar hat mittlerweile zwei Töchter, ein Enkelkind, vier Ur-Enkel und ein Ur-Urenkerl.