Pollen werden in Kärnten für viele zum Problem

Bis Ende kommender Woche müssen Pollenallergiker mit vermehrten Beschwerden rechnen – denn der Pollenwarndienst Kärnten prognostiziert einen starken Anstieg des Birkenpollenfluges: „Obwohl die diesjährige Belastung durch Birkenpollen bei weitem nicht die Rekordwerte aus dem vergangenen Jahr erreichen wird, sind im Verlauf der nächsten Tage genügend Birkenpollen in Luft, um bei Allergikern starke Beschwerden auslösen zu können“, informiert Leiter Helmut Zwander. Die höchste Belastung im Tagesverlauf beginnt übrigens bereits in den späten Vormittagsstunden und hält bis in die späten Abendstunden an.