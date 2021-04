Betondecke begrub Arbeiter (32) unter sich

Im Zuge von Umbauarbeiten an einem Haus in Baumkirchen war ein Österreicher (32) am Freitagnachmittag damit beschäftigt, Ziegelwände am Dachboden zu entfernen. Plötzlich stürzte die Betondecke über dem Mann ein und begrub ihn unter sich. Der Arbeiter konnte sich mithilfe von Kollegen, die die Last anhoben, selbst aus den Trümmern befreien. Er verletzte sich erheblich und wurde in die Innsbrucker Klinik eingeliefert.