Ausreisekontrollen in Niederösterreich enden

Ende der Ausreisekontrollen in Niederösterreich: Mit heute Freitag, 24 Uhr ist es mit Kontroll- und Testmaßnahmen in Wiener Neustadt (Stadt und Bezirk) und im Bezirk Scheibbs vorbei. Das Gesundheitsministerium legte die geforderte Lockerung der Maßnahmen in Hochinzidenzgebieten vor. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, LHStv. Stephan Pernkopf (beide ÖVP) und Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) zeigten sich erfreut über diesen Schritt.