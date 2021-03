Wiener Neustadt: Eine Anzeige, 52 Zurückweisungen

52 Zurückweisungen und eine Anzeige gegeben - so lautet die Bilanz nach dem ersten Wochentag mit Ausreisekontrollen in Wiener Neustadt. „Rund 4500 Personenkontrollen sind am Bahnhof und an den Stadtausfahrten durchgeführt worden“, teilte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner mit. Fast alle hätten sich an die Bestimmungen gehalten, vermerkte er positiv.