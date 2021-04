Ausreisetests in NÖ-Bezirk Scheibbs jetzt fix

„Wir werden das schaffen“

Mit den Landes-Impfzentren stelle man sich auf die von der Bundesregierung angekündigten größeren Liefermengen ein. Mit den Impfzentren sei man „maximal flexibel“, und man freue sich auf den Zeitpunkt, an dem mehr Impfstoffe kommen als angekündigt. „Wir werden das schaffen“, waren sich Pernkopf und Ulrike Königsberger-Ludwig im Rahmen eines gemeinsamen Pressegesprächs einig. „Bis Ende Juni“, so die aktuellsten Prognosen, sollen alle Landsleute ein Impf-Angebot erhalten haben. Nicht nur die Besten beim Testen - jetzt will man auch beim Immunisieren brillieren!