Blue Devils vor Kräftemessen mit Amstetten Thunder

Furios starteten die Cineplexx Blue Devils am 11. April nach einer gefühlten Ewigkeit in die neue Saison der Austrian Football League One. Als Matchwinner beim 40:7-Heimsieg gegen die Swarco Raiders tat sich vor allem der US-Neuzugang Tommy Auger (24) hervor, der auch im zweiten Spiel seine PS aufs Feld bringen will. Eine schwere Aufgabe, denn mit den Amstetten Thunder empfangen Auger und Co. heute im zweiten Spiel der Saison im heimischen „Höllenried“ einen Top-Favoriten auf die Playoffs.