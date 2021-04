IOC: Protestaktionen auf Olympia-Podium verboten!

Olympia-Teilnehmern sollen nach dem Willen einer Athleten-Mehrheit auch künftig Protestaktionen auf dem Sieger-Podium und in den Arenen verboten bleiben! Daher solle die Regel 50 der Olympischen Charta in dieser Hinsicht unverändert bleiben, teilte das Internationale Olympische Komitee am Mittwoch nach einer Umfrage seiner Athleten-Kommission mit. “Eine sehr deutliche Mehrheit der Athleten hält das für unangebracht", sagte die Kommissionschefin Kirsty Coventry.