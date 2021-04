Mit 3 Regeln zum Wirt | Neue Ziele

Im Endspurt befindet man sich mit den Vorbereitungen zu den Öffnungsschritten Mitte Mai. So sickerte am Mittwoch durch, wie die Gastronomie aufsperren wird: Wir werden unter Einhaltung von drei Regeln - Masken, Tests und Abstand - wieder zum Wirt können. Und zwar nicht nur in den Gastgarten, sondern auch in die Gaststube. Noch diskutiert wird, wie viele Personen an einem Tisch sitzen dürfen (voraussichtlich sechs) und wie groß die Abstände zwischen den Tischen sein müssen (zwei oder doch nur ein Meter). Und ab wann aufgesperrt werden kann: Am Montag, 17. Mai? In Diskussion sind auch noch der Freitag oder Samstag davor und sogar Donnerstag, 13. Mai. Das ist der Feiertag Christi Himmelfahrt. Aber eine so frühe Öffnung, noch dazu an einem Feiertag, an dem (zu) viele Menschen Zeit für einen Wirtshausbesuch hätten, gilt den Mahnern als doch zu riskant.