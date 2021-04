Vorarlberg hat eine neue „Problemregion“

Liebe Leserin, lieber Leser! Aufgrund besorgniserregender Infektionszahlen in einigen Gemeinden wurde für den gesamten Bregenzerwald eine Ausreisetestpflicht verhängt - ohne negativen Coronatest wird es aus dem „Wauld“ also kein Entkommen geben. Die Maßnahme gilt vorerst für sieben Tage und wird ab Mittwoch schlagend. Ähnlich wie vor Wochen im Leiblachtal soll jeder Ausreisende kontrolliert werden. Wer um den täglichen Pendlerstrom in Richtung Rheintal weiß, sieht sich wohl schon stundenlang im Stau stehen…

Insbesondere bei der Abwicklung der Testungen werden auch jene eine Rolle spielen, ohne die Vorarlberg nur wenig geht: die Ehrenamtler. Unsere Redakteurin Sonja Schlingensiepen zeigt am Beispiel der Seniorenbörse Wolfurt auf, welch enormen Wert für unsere Gesellschaft das ehrenamtliche Engagement hat.

Einem weit unerfreulichen Thema hat sich indes meine Kollegin Angelika Drnek gewidmet: Sie geht dem Thema Leerstand auf die Spur. Dieser ist in Vorarlberg zu einem echten Strukturproblem geworden: Während viele Menschen vergeblich nach einem passenden Wohnraum suchen, stehen im Ländle rund 8500 Objekte leer. Das hängt auch mit einem negativen Phänomen in Zusammenhang, welches seit der Finanzkrise 2008 verstärkt in Vorarlberg wütet - nämlich der rein Profi-gesteuerten Spekulation mit Immobilien.

Eine erfreuliche Nachricht gibt es dafür aus dem Sport: Drei Monate nach ihrem bösen Sturz ist Speed-Lady Nina Ortlieb wieder bester Dinge. Die Heilung ihres rechten Knies läuft ganz nach Plan, unlängst hat sie sich erstmals die Skier angeschnallt. Allerdings nur für eine kleine Skitour - „fürs Bergabfahren ist es noch etwas zu früh“, verriet die sympathische Lecherin „Krone Vorarlberg“-Sportchef Peter Weihs.

Machen Sie’s gut und bleiben Sie gesund!