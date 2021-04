Too Good To Go: Kärntner retten Lebensmittel!

Verein hofft auf weitere Partner

Too Good To Go-Pressesprecherin Stefanie Krenn hofft, dass sich im Laufe der Zeit noch viel mehr Lokale und Geschäfte in ganz Kärnten anschließen werden. Schließlich ist der offizielle Start ja noch gar nicht erfolgt. „Wir haben ihn wegen Corona verschieben müssen. Aber in zwei Monaten dürfte es endlich so weit sein“, erklärt Krenn.