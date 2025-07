Taxifahrer (45) mit Messer bedroht und gefesselt

Gegen 6 Uhr in der Früh am Mittwoch stiegen zwei unbekannte Männer beim Kulturzentrum Leibnitz in ein Taxi eines 45-Jährigen. Sie ließen sich ins etwa sechs Kilometer entfernte Tillmitsch fahren, wo der Lenker sie beim Oswaldsee in einer Einfahrt aussteigen lassen sollte. In dem Waldstück begannen die Männer jedoch, den Lenker zu bedrohen und zückten sogar ein Messer. Außerdem fesselten sie den 45-Jährigen. Sie flüchteten mit Bargeld in unbekannter Höhe.