Lange Schlange war heiß auf Burger ohne Fleisch

Ziemlich coole Sache, dieses „Oh my Dog“-Konzept. „Diesen Samstag kommt das mit einem Michelin-Stern und 4 Hauben von Gault-Millau ausgezeichnete vegetarische Tian Restaurant Wien nach Graz. Mit im Gepäck: Vegane Burger im Oh my dog Foodtruck - Am Eisernen Tor. Gemeinsam mit unserem Streetfood Virtuosen Walter Hintner kreiert Sternekoch Paul Ivic Burger auf Basis von Kräuterseitlingen To Go. Einzige Vorgabe: schnell muss man sein! Nur solange der Vorrat reicht. First come, first serve!“ - Diese Ankündigung auf sozialen Medien machte natürlich Gusto!