Blau Weiß Linz setzt sich wieder an die Spitze

Wacker rannte in Wien gegen aufgrund von Corona-Infektionen ersatzgeschwächte Young Violets lange vergeblich an. Can Keles vergab in der 51. Minute sogar einen Elfmeter für die Jung-Violetten. Marco Holz (74.) und Florian Jamnig per Hand-Elfmeter (83.) stellten schließlich den Sieg der Tiroler sicher. Eine Schrecksekunde bei den Violetten gab es in der 35. Minute. Simon Radostits und Levan Jordania krachten mit den Köpfen zusammen, Radostits blieb bewusstlos am Boden liegen. Er wurde mit Verdacht auf eine Gehirnerschütterung ins Spital gebracht.