Liebe Leserin, lieber Leser, womöglich gäbe es die „Modellregion Vorarlberg“ nicht mehr, hätten der Hörbranzer Bürgermeister Andreas Kresser und Gemeindearzt Dr. Arno Trplan nicht so schnell und konsequent reagiert. Im Interview mit Sonja Schlingensiepen spricht der parteilose Ortschef über turbulente Tage in der „Krisenregion Leiblachtal“, die Herausforderungen des Amtes und böse Gerüchte, die im Dorf die Runde machen.

Ebenfalls konsequent gehandelt hat die Familie Neßler aus Müselbach: Nachdem in Vorarlberg mehrere Regenbohnen-Fahnen gestohlen bzw. angezündet worden waren, haben sie kurzerhand ihr Gasthaus Sonne in den Farben des Regenbogens beflaggt. Die Reaktionen fielen zwar teils abscheulich aus, noch größer war allerdings der Zuspruch. Für Michael Andreas Egger, Obmann des Vereins LGBTIQ, haben die jüngsten Ereignisse vor allem eines gezeigt: „Es bleibt noch jede Menge Aufklärungsarbeit zu leisten.“ Er will übrigens demnächst einmal in der Sonne einkehren. Ein Besuch dort lohnt sich auf jeden Fall: Die alte Bauernstube ist eine der schönsten im Bregenzerwald.

Apropos Empfehlung: Unserer Redakteurin Sandra Nemetschke war in Thüringerberg und hat dort Michael Müller und seine Alpakas besucht. An den zotteligen Vierbeinern hat sie sofort einen Narren gefressen - angespuckt wurde sie glücklicherweise nicht.

Einmal mehr auf Achse war „Krone Vorarlberg-Sportchef“ Peter Weihs: Er hat sich in Dornbirn mit Sebastian Manhart, Geschäftsführer des Olympiazentrums, getroffen. Dieser freut sich schon auf die Winterspiele 2022 in Peking - und das aus gutem Grund: „Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass Vorarlberg in China mit einer zweistelligen Zahl an Athleten vertreten sein wird.“ Na, das sind doch gute Aussichten!

Machen Sie’s gut und bleiben Sie gesund!