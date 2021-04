LH Platter drängt weiter auf Öffnungsschritte

Unmittelbar vor den Beratungen der Bundesregierung mit Opposition und Bundesländern in Sachen Corona-Maßnahmen drängt Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) weiter auf Öffnungsschritte. Es sei „entscheidend“, dass es zu diesen Öffnungsschritten komme, auch damit sich der Wirtschaftsstandort Tirol erholen könne, sagte Platter bei einer Pressekonferenz mit Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) am Freitag in Innsbruck.