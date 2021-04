Platter: „Öffnungsschritte im Mai werden kommen“

Vorlage eines negativen Tests „gute Variante“

Noch offen sei, unter welchen Voraussetzungen die Öffnungen passieren könnten. Die Vorlage eines negativen Tests - um „bestimmte Annehmlichkeiten zu haben“ - sei eine „gute Variante“, so Platter in einem Interview mit der APA. Die Teststrategie der Bundesregierung habe sich als richtig erwiesen. Die Corona-Lage sah der Landeshauptmann in Tirol im Griff, man habe sinkende Infektionszahlen, ebenso sei die Lage in den Krankenhäusern stabil. Weiterhin setze man auf Tirol-weite Ausreisetestpflicht und vor allem lokale Testverpflichtungen.