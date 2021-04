Ex-Polizist Chauvin verweigert vor Gericht Aussage

Hatte Floyd Knie in den Nacken gedrückt

Der weiße Ex-Polizist steht wegen Floyds gewaltsamen Todes am 25. Mai 2020 in Minneapolis im Bundesstaat Minnesota vor Gericht. Chauvin hatte dem wegen Falschgeldvorwürfen festgenommenen Schwarzen neuneinhalb Minuten lang das Knie in den Nacken gedrückt, obwohl Floyd wiederholt klagte, er bekommen keine Luft mehr. Floyd verlor in der Folge das Bewusstsein und wurde später in einem Krankenhaus für tot erklärt.