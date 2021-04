Holz-Transit überrollt das Waldviertel

Die regionale Politik sagt Unterstützung zu. Landesrat Ludwig Schleritzko (VP) wurde von der Landeshauptfrau beauftragt, sich des Problems anzunehmen. Mit den Bezirkshauptleuten veranlasste er die Zählung und Ermittlung des Zielortes der Holz-Lkw an der Grenze. Auch verstärkte Polizeikontrollen finden statt. Viel Sinn in der Erhebung dieser Zahlen sieht man im Waldviertel nicht, man hat ohnehin die Forstdaten: Allein beim Nadelsägerundholz – meist Fichtenstämme – stiegen die Importe aus Tschechien seit 2019 um 42 %. In fünf Jahren haben sich die Mengen vervierfacht! Nur ein Viertel davon wird in der Region verarbeitet, der Rest ist Transit.