Wenn sich Pop-Songs in Literatur verwandeln

Bob Dylan als Inspiration

„Vor zwei Jahren habe ich den Auftrag bekommen, zu einem Bob-Dylan-Abend mit dem Musiker Oliver Mally Texte zu verfassen“, erinnert er sich. Diese bilden die Basis des Buchs, das Pollanz in Anspielung an einen Dylan-Song dann auch „Wie ein Rabe“ getauft hat. Doch auch Lieder von Leonhard Cohen, Nick Cave oder Kate Bush dienen Pollanz als Ausgangspunkt für Kurzgeschichten, von denen er hofft, dass sie „den Lesern Räume eröffnen, in denen man möglicherweise Wege aus der Enge des geistigen Lockdowns finden kann, wenn man bereit ist, sich darauf einzulassen“.