Nutzen/Risiko-Profil bei Covid-Medikament positiv

Teststudien haben gezeigt, dass das in Entwicklung befindliche Corona-Medikament Molnupiravir in der Lage ist, in fünf Tagen die Viren im Körper eines Covid-19-Infizierten ziemlich deutlich zu reduzieren. Die Phase-2-Studie sei abgeschlossen, die Daten würden ein positives Nutzen/Risiko-Profil zeigen, teilte das Unternehmen Merck Sharp & Dohme am Donnerstag mit.