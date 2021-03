Corona-Medikament Molnupiravir vernichtet Viren

Das Pharmaunternehmen Merck gibt Hoffnung in der Corona-Krise: Es hat mit der US-Firma Ridgeback Biotherapeutics großartige Fortschritte bei der Behandlung des Coronavirus erzielt. Das Medikament Molnupiravir sei in der Lage, in fünf Tagen die Viren im Körper eines Infizierten deutlich zu reduzieren.