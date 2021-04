A1 hat heuer schon 1000 neue 5G-Sender aktiviert

Der heimische Mobilfunk-Marktführer A1 baut sein 5G-Netz zügig aus: Allein seit Beginn dieses Jahres habe man in Österreich schon rund 1000 5G-Standorte in Betrieb genommen und die Anzahl der Standorte damit auf rund 1500 erhöht, teilte A1 am Donnerstag mit.