Xiaomi Redmi Note 9T: Wo bleibt der Tarif dazu?

Optischen Zoom gibt es auch nicht, hier muss man mit digitaler Vergrößerung Vorlieb nehmen, was dank 48-Megapixel-Modus bis zu einem gewissen Grad aber auch praktikabel und in der Preisklasse üblich ist. Auch eine Extra-Weitwinkellinse fehlt. Insgesamt spielt die Kamera nicht in der Oberklasse mit, was sich auch am Fehlen einer optischen Bildstabilisierung äußert, sie wird für den Alltag sehr vieler User bei normalen Lichtverhältnissen aber vollends genügen.