Eigentumswohnungen sind in Vorarlberg am teuersten

Wohnen wird in Vorarlberg mehr und mehr zum Luxus: Die Preise für Wohnungseigentum sind im Jahr 2020 abermals angestiegen - österreichweit um rund vier Prozent, in Vorarlberg lag die Steigerung sogar bei 12,7 Prozent. Zum Vergleich: In Wien waren es lediglich 2,4 Prozent. Und im - relativ günstigen - Burgenland kletterten die Preise im Coronajahr sogar um über 20 Prozent in die Höhe.

Das bedeutet in konkreten Zahlen: Im Durchschnitt müssen Herr und Frau Vorarlberger satte 4436 Euro pro Quadratmeter berappen, erst dahinter folgen dann Wien mit 4186 Euro und Salzburg mit 4026 Euro pro Quadratmeter.