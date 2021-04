Versorgung für Demenzerkrankte in Neudörfl

Eigene Ansprechpartner für Betroffene

Eine Betreuung in den eigenen vier Wänden ist mitunter nicht möglich. Unterstützung bieten dann Einrichtungen wie das Pflegeheim in Neudörfl. Insgesamt 110 Langezeit-, drei Kurzzeitpflegebetten sowie zwölf Tagesplätze finden sich in dem größtenteils neu errichteten Haus. Die Mitarbeiter legen Wert auf beste Versorgung der Menschen.