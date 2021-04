Weddig übernimmt Ruder in der Österreich Werbung

„Sicherer Urlaub möglich“

Zunächst will Weddig sich auf Märkte in der Nähe konzentrieren, dann „Schritt für Schritt“ wie es in der Pandemie möglich sei sich in die Ferne begeben. Alle Urlaubsländer kämpfen mit den Folgen der Pandemie. Österreich habe im Vorjahr gezeigt, wie sicherer Tourismus funktioniert. „Wir werden auch in Zukunft Gäste davon überzeugen, dass sie in Österreich sicher Urlaub machen können“, sie sei sicher, dass das gemeinsam gelingen werde.