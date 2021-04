Internetsatelliten im Orbit beinahe kollidiert

Das berichtet das US-Technologieportal „The Verge“ unter Berufung auf Quellen in der US Space Force. Oneweb hatte demnach Ende März von Russland aus 36 neue Oneweb-Satelliten ins All geschossen, die in einer höheren Umlaufbahn kreisen als die Starlink-Satelliten von SpaceX. Beim Aufstieg in die Umlaufbahn kam ein Oneweb-Satellit einem von SpaceX allerdings bedenklich nahe.