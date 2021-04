Deutschland steckt Hunderte Millionen Euro in 6G

Während der Mobilfunkstandard 5G vielerorts noch in den Kinderschuhen steckt, denkt man in Deutschland bereits an den Nachfolger 6G und will dessen Entwicklung mit mehreren hundert Millionen Euro fördern. „6G wird die mobile Datentechnologie der Zukunft sein und unsere Kommunikation im nächsten Jahrzehnt revolutionieren“, sagte Forschungsministerin Anja Karliczek (CDU) am Montag.