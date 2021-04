Asthmaspray schützt vor schwerem Corona-Verlauf

Asthmapatienten erkranken seltener

Die Wissenschaftler gehen davon aus, dass auch andere Medikamente mit Glukokortikoiden (so auch das getestete Asthmaspray) eine ähnliche Wirkung haben. Nur wenige Asthmapatienten landeten nach Corona-Infektionen im Krankenhaus. „Mehrere frühe Berichte von Patienten, die mit Covid-19 ins Krankenhaus eingeliefert wurden, zeigten, dass Patienten mit chronischen Atemwegserkrankungen in diesen Kohorten signifikant unterrepräsentiert waren“, heißt es in der Studie.