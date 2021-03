Impfstart in Wiener Arztpraxen verzögert sich

Pro Tag bekommen im Moment rund 6700 Menschen den Erst- oder Zweitstich gesetzt. Mehr wäre jederzeit möglich, so der Sprecher Hackers: „Wir würden 40.000 Impfungen pro Tag schaffen, wenn es denn genug Impfstoff gebe.“ Geimpft wird in der Bundeshauptstadt außerdem in den Impfzentren der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK).