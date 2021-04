Felix Auböck siegt über 800 m Kraul mit OSV-Rekord

Während in der schwedischen Hauptstadt am Ende des viertägigen Meetings noch Marlene Kahler über 800 m Kraul in 8:34,19 Min. Zweite und Christopher Rothbauer über 50 m Brust in 27,88 Sek. Dritter wurden, gewann ein weiterer Olympia-Teilnehmer in Eindhoven. Denn Bernhard Reitshammer war beim dortigen Meeting fünf Wochen vor den Europameisterschaften in Budapest über 100 m Rücken nicht zu schlagen. Gewonnen hat auch Johanna Enkner über 1.500 m Kraul in 16:57,69 Min.