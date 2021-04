Olympia: Hotel für Corona-positive Sportler

Laut der Nachrichtenagentur Kyodo planen die Organisatoren der Olympischen Spiele in Tokio 300 Zimmer für mit dem Coronavirus infizierte Athleten zu reservieren. Dafür soll ein wenige Kilometer vom Olympischen Dorf entferntes Hotel angemietet werden, das Ganze soll einige Millionen Dollar kosten. Vorgesehen sind die Zimmer für Sportler, die an keinen oder milden Symptomen laborieren, schwerer erkrankte werden freilich in Krankenhäusern betreut.