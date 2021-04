Zwei Tote nach schweren Unwettern in den USA

Schwere Unwetter haben den Süden der USA heimgesucht - Bäume wurden entwurzelt, Häuser beschädigt und Autos umgekippt, als Stürme am Samstag über die Küste am Golf von Mexiko hinwegzogen. Zwei Menschen verloren ihr Leben. In Florida wurde sogar von einem Tornado berichtet, der eine Spur der Verwüstung gezogen hatte.