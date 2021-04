Vertrauenskrise | Sliwowitz für Philip

Was für eine unglückselige Mischung aus Frust und Erwartung, Hoffnung und Hoffnungslosigkeit, an Prophezeiung und Skepsis: Selbst an diesem prächtigen Frühlings-Wochenende kann von Aufbruchsstimmung keine Rede sein. In unserer Samstag-Ausgabe brachte der Sozialwissenschafter Bernhard Kittel die Stimmung auf den Punkt: „Viele haben es total satt.“ Satt haben sie unter anderem die vielen gebrochenen Versprechungen. Kein Wunder, wenn der Politik nicht mehr geglaubt wird, die wichtigsten handelnden Köpfe im neuesten Vertrauensindex noch tiefer abstürzten. Das Vertrauen - es fehlt auch der Belegschaft des MAN-Werkes in Steyr, die mit Zweidrittelmehrheit gegen die Übernahme durch Manager Sigi Wolf stimmten. Den fleißigen Arbeitern hatte das Volkswagen-Tochterunternehmen MAN eine Standortsicherung bis 2030 garantiert. All das soll nicht mehr gelten. Was sollen die Menschen, die um ihre Existenz bangen, da noch glauben? Wir alle sind mit dem Märchen-Satz „Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, und wenn er auch die Wahrheit spricht“ groß geworden. Es sind gerade Zeiten, in denen man sich mit dem Glauben ganz besonders schwertut.