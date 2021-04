„Langsam gehen uns die Ersparnisse aus“

Doch könnten überhaupt alle so rasch öffnen? Laut einer aktuellen Branchenbefragung der Österreichischen Hoteliervereinigung wären zwei Drittel der Hotels bereit, sollte es die Corona-Lage zulassen. Und laut Andreas Winkelhofer, Chef des OÖ Tourismus, könnte man in zehn bis 14 Tagen alles hochfahren, doch er verlangt Planungssicherheit: „Es müssten wieder Mitarbeiter angestellt werden, in den letzten sechs Monaten haben die Hoteliers alles umorganisiert. Wenn wir öffnen, dann muss das fix sein.“