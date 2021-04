Citroën C5 X: Das sind ja drei Wünsche auf einmal!

„Das sind ja drei Wünsche auf einmal! Das geht nun wirklich nicht“, heißt es in einem Schokoladeneier-Werbespot. Daraus ist ein geflügeltes Wort geworden, das immer dann ausgepackt wird, wenn jemand drei Dinge gleichzeitig haben will. Oder liefert. So wie Citroën beim brandneuen C5 X. Diese neue Baureihe soll die Vorteile aus drei Welten vereinen: „elegant wie eine Limousine, dynamisch wie ein Kombi und robust wie ein SUV“.