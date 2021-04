Haubenküche gibt`s jetzt frisch aus dem Food-Truck

Aus der Not eine Tugend machen - das hat man sich in der Hofmeisterei Hirtzberger in Wösendorf im Bezirk Krems zum Credo gemacht. Das Haubenlokal macht gegen die kulinarische Krisenstimmung während der Pandemie mobil - und das im wörtlichen Sinn! Denn ganz Lockdown-konform wird Haubenküche im Streetfood-Stil aus einem gemieteten Food-Truck serviert. Dabei wird der kulinarische Bogen von Trüffel-Pommes über Austern bis zu Hot-Dogs gespannt.