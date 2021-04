Zweite Kärntnerin ist im „Starmania 21“-Finale

Stefanie, die als Sängerin und Schauspielerin an der Wiener Volksoper tätig ist, hat im Finale jedoch auch Konkurrenz aus der Heimat: Die 18-jährige Julia Wastian aus Brückl hatte sich im ersten Halbfinale das begehrte Ticket in die Endrunde ersungen.

Die erste Finalshow geht am 16. April in ORF 1 über die Bühne.