Belfast: Polizisten mit Molotowcocktails beworfen

Zunächst hatte es in Belfast nach einer ruhigen Nacht ausgesehen, so die Nachrichtenagentur PA. Sogenannte Loyalisten - Anhänger des Verbleibs von Nordirland im Vereinigten Königreich - hatten zunächst dazu aufgerufen, die Proteste als Zeichen des Respekts vor der Königin und ihrer Familie nach dem Tod von Prinz Philip zu „verschieben“. Nach einer Trauerzeit sollten die Proteste aber fortgesetzt werden, war auf in Belfast aufgehängten Plakaten zu lesen, wie der „Belfast Telegraph“ berichtete.