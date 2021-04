Queen in „tiefer Trauer“: Prinz Philip ist tot

Prinz Philip ist tot. Der Ehemann von Königin Elizabeth II. starb am Freitag im Alter von 99 Jahren in Windsor. Die Queen ist in „tiefer Trauer“ um „ihren geliebten Mann“. Er war ihr „Halt in all den Jahren“, hatte die Monarchin einmal über den Mann gesagt, in den sie sich mit 13 Jahren auf den ersten Blick verliebt hatte und mit dem sie 73 Jahre lang verheiratet war.