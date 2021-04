Nachruf auf Prinz Philip: Ein Leben für die Queen

Aufgewachsen im Exil

Zum Zeitpunkt von Philips Geburt war die Ehe der Eltern bereits gescheitert, nach einem Militärputsch ging die Mutter mit ihren fünf Kindern ins Exil nach Paris. Mittellos, waren sie dort auf das Wohlwollen von Verwandten und Freunden angewiesen. Die Mutter wurde mit einer psychischen Erkrankung in ein Sanatorium in der Schweiz eingewiesen, Philip lebte deshalb die nächsten Jahre bei diversen Verwandten, so auch bei seinen in Deutschland lebenden Schwestern. Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten wurde Philip auf Internate in Frankreich und Großbritannien geschickt.