Bauernhaus nach 800 Jahren durch Feuer zerstört

„Ich werde niemals vergessen, dass das Haus, in dem ich mit meiner Frau seit 2008 - mittlerweile mit drei wunderbaren Kindern - lebe am selben Tag abgebrannt ist, an dem Prinz Philip gestorben ist. Das allerwichtigste ist, dass niemand verletzt wurde. Ein Haus kann man neu bauen“, sagt Thomas Tauchhammer tapfer.