Lobnig steigt als Zweite ins EM-Halbfinale auf

Magdalena Lobnig ist mühsam, aber mit einem planmäßigen Ergebnis in die Ruder-EM in Varese gestartet. Die Kärntnerin kam am Freitag in ihrem Einer-Vorlauf als Zweite hinter der überlegenen Russin Hanna Prachatsen ins Ziel und stieg mit der gesamt drittbesten Zeit ins Halbfinale am Samstag (13:17 Uhr) auf.