Polizei ertappte Villacher (21) bei Drogendeal

Drogen in Wohnung gefunden

Bei einer Hausdurchsuchung fanden die Kriminalbeamten dann gepresste Heorinsteine, eine geringe Menge Cannabis sowie insgesamt 935 Euro Bargeld in der Wohnung des Beschuldigten. Der Mann dürfte insgesamt ein halbes Kilo Heroin sowie 10 Gramm Cannabis an mindestens elf Abnehmer verkauft haben.