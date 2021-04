Thunberg will Klimagipfel aus Protest fernbleiben

Auch die EU will nicht direkt Impfstoffe an ärmere Länder spenden

Thunbergs Absage heuer hat jedoch nichts damit zu tun, dass sie keine umweltschonende Mitfahrgelegenheit findet - schließlich würde das um ein Jahr verschobene Event heuer praktischerweise in Glasgow stattfinden. Damit will sie ein Zeichen des Protests gegen die unfaire Impfstoffverteilung setzen. Auch die EU hat direkten Spenden an ärmere Länder zuletzt eine Absage erteilt. Dies sei angesichts der Vakzin-Knappheit nicht möglich.