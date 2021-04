Nemecz gewann erste Turniere zum Audi Circuit!

Bei den Amateuren setzte sich am Donnerstag der Oberösterreicher Christoph Bleier einen Schlag vor Niklas Regner und Luca Denk durch. Regner, der in seinen Jugendjahren dem steirischen Ski-Landeskader angehörte, hatte am Vortag in Finkenstein mit einer 63er-Runde aufgezeigt. Bei den Amateurinnen wiederholte die Salzburgerin Anna Neumayer ihren Sieg vom Vortag in Finkenstein.