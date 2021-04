Peking jetzt weltweite Hauptstadt der Milliardäre

Es ist eine Meldung mit Symbolcharakter: Laut dem US-Wirtschaftsmagazin „Forbes“ ist die chinesische Hauptstadt Peking nun die Stadt mit den meisten Milliardären der Welt - noch vor dem bisherigen Spitzenreiter New York. Mittlerweile leben in der chinesischen Metropole ganze 100 Milliardäre, das sind immerhin um 33 mehr als noch vor einem Jahr. In New York sind es „nur“ 99, ein Plus von sieben gegenüber dem Vorjahr. Davor hatte die US-Ostküstenmetropole mit rund 8,3 Millionen Einwohnern sieben Jahre in Folge die Top-Position inne.